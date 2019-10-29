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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenliyor. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Bakşanı Meral Akşener'in katıldığı törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın cereyan ettiği böyle bir dönemde sizleri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünde en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenimizi teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yadediyorum. Milletimizin bin yıldır dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafya üzerinde yaşatılıyor olmasının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Hamdolsun ezanı, bayrağı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere istiklal ve istikbaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen başarılı olamıyorsa milletimizin bu dirayetli, kararlı duruşu sayesindedir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da bu mücadelenin birer parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseden icazet almadan kendi kararları ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir.