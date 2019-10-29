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  • 29.10.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 21:10

Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

Başkan , Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenledi. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. Başkan Erdoğan sırasıyla 'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin 'daki 8. Ana Jet üstü'ne, , Resulayn bölgesine ve bölgesine bağlandı.

Başkan , Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenledi. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. Başkan Erdoğan sırasıyla 'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin 'daki 8. Ana Jet üstü'ne, , Resulayn bölgesine ve bölgesine bağlandı.

GÖREVE HER DAİM HAZIRIZ MESAJI
Sırasıyla önce, Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada Gemisi'nin Komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da görev yapan Piyade Komando Binbaşı İlkay Diri ve Tel Abyad'da görev yapan Piyade Yüzbaşı Celil Özhekim Beştepe'ye canlı yayınla bağlanarak önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve göreve her daim hazır olduklarını belirtti.

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