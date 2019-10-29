Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenledi. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. Başkan Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet üstü'ne, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn bölgesine ve Tel Abyad bölgesine bağlandı.

GÖREVE HER DAİM HAZIRIZ MESAJI

Sırasıyla önce, Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada Gemisi'nin Komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da görev yapan Piyade Komando Binbaşı İlkay Diri ve Tel Abyad'da görev yapan Piyade Yüzbaşı Celil Özhekim Beştepe'ye canlı yayınla bağlanarak önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve göreve her daim hazır olduklarını belirtti.