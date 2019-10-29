Külliye'deki 29 Ekim Kabul Töreninden dikkat çeken kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine birçok davetli katıldı. Tören dualar ile başlarken, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuklarını tek tek karşıladı. İşte törenden öne çıkan kareler...
29.10.2019 20:46
- Son Güncelleme: 29.10.2019 20:46
Kabul töreninde kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına da değindi. Erdoğan, "Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir." dedi.
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