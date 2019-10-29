Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...
29.10.2019 21:21
- Son Güncelleme: 29.10.2019 21:21
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...
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