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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...

29.10.2019 21:21 - Son Güncelleme: 29.10.2019 21:21
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte Cumhuriyet'in 96. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreninden en özel kareler...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

YAVUZ BİNGÖL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

METİN ŞENTÜRK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

TÜRKİYE MUSEVİLERİ HAHAMBAŞI İSAK HALEVA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL VE SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne ünlü akını

HAKAN ATİLLA-FERİT ŞAHENK- HİLAL ÖZDEMİR

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10 sn kaldı Külliye'deki 29 Ekim Kabul Töreninden dikkat çeken kareler
Külliye'deki 29 Ekim Kabul Töreninden dikkat çeken kareler