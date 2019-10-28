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  • 28.10.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:06

'li Sezgin Tanrıkulu'nun protokol sevdası!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Taksim'de düzenlenen etkinliğe 'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı.Tanrıkulu'nun kendisini CHP'li Başkanı , Vali Ali Yerlikaya ve 1. Komutanı Musa Avsever'in bulunduğu protokole atarak poz vermeye çalışması dikkat çekti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun protokol sevdası!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 'da etkinlikler, Taksim'de başladı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KONULDU
Törene, Ali Yerlikaya, 1. Komutanı Orgeneral Musa Avsever, () Başkanı , siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu sırasıyla çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

SEZGİN TANRIKULU, KENDİNİ PROTOKOLE ATTI
İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Valisi, 1. ve İBB Başkanı'nın yanına geçmesi ise törenin dikkat çekici anlarındandı.

İstanbul Protokol Listesi'ne göre; ilin milletvekilleri valinin arkasında 2. sırada yer alıyor. Yani Sezgin Tanrıkulu da protokol listesinde bulunuyor.

Ancak İstanbul'da bu tarz törenlerde alışılmış fotoğraf karesinde en önde Vali, 1. Ordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı yer alırdı.

Bugün öğlen düzenlenen törende Sezgin Tanrıkulu'nun, protokol için belirlenmiş alana gelmesi ise görenleri şaşırttı.

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