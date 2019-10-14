CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu hakkında Türkiye'nin güney sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resmen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12.10.2019 tarihinde , 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin HDP yanlısı vekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının hemen ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapmış, "Türkiye Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür.'' demişti.



Suriye'de çocuk, kadın demeden yüzbinlerce masumu katleden Esed rejimine ve bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya tek söz etmeyen Tanrıkulu, ''Suriye'de savaş ve şiddet politikası yerine diyalog ve diplomasi olmalıydı.'' diye konuşmuştu.