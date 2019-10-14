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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 15:51

'nin HD yanlısı vekili hakkında soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'li hakkında 'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resmen soruşturma başlattı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı!

'li vekil hakkında 'nin güney sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusunda başlattığı 'yla ilgili paylaşımlarından dolayı resmen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12.10.2019 tarihinde , 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin yanlısı vekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının hemen ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yapmış, "Türkiye 'yi yaşanmaz hale getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm Türkiye Mehmetçik'in arkasında tek yürek olmuşken, teröristler yerine sürekli 'halk' diyerek provakatörlük yapan Tanrıkulu, ''Bana göre yanlış olan bu karardan geri dönülür.'' demişti.

Suriye'de çocuk, kadın demeden yüzbinlerce masumu katleden rejimine ve bölgeyi işgal eden terör örgütü /'ya tek söz etmeyen Tanrıkulu, ''Suriye'de savaş ve şiddet politikası yerine diyalog ve diplomasi olmalıydı.'' diye konuşmuştu.

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