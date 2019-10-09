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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 16:09

'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları bitmiyor! Twitter'da porno videosunu beğendi

Tanrıkulu, sosyal medya hesabı Twitter’da büyük bir skandala imza attı. Tanrıkulu, porno sitesinin gönderisini beğendi. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li vekile tepki gösterdi. Tanrıkulu ise Twitter hesabından beğenisinin ekran görüntüsü olmasına rağmen inkar yoluna gitti.

CHP'li Tanrıkulu Twitter'da porno videosunu beğendi!

Türkiye Fırat'ın doğusunda terör örgütü 'ye yönelik operasyona hazırlanırken, terör örgütünü savunan ve Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yapan Tanrıkulu büyük bir ahlaksızlığa imza attı.

PORNO VİDEOSUNU BEĞENİLERİNE EKLEDİ
18 yaş altı çocukların da yer aldığı sosyal medya platformu Twitter'da Tanrıkulu, porno videosunu beğenilerine ekledi. Milletvekilinin beğendiği porno görüntüleri, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Tepkilerin üzerine Tanrıkulu beğenisini geri çekti..

Sosyal medya kullanıcıları CHP'li Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandı:
* Sezgin Tanrıkulu'nun son beğenisine sakın bakmayın. Sakın ama zuhahahaha sapık oğlu sapık

* Her fırsatta Müslümanlara saldıran ve sapık diyen CHP mv. Sezgin Tanrıkulu boş zamanlarında twettırda neler yapıyor, neler izleyip beğeniyor. Sezgin beyin twitterda son beğendiye şeye bakmanızı asla tavsiye etmem! Birazdan küçük yeğenim yapmış veya hesap hacklenmiş der :)

* Sezgin Tanrıkulu'nun son laykını karşı mahalleden bir vekil ya da partili birileri beğenmiş olsa bütün mahalleyi sapık ilan ederlerdi. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edecekler.

* Sezgin Tanrıkulu'nu meclisten bir taraf etsinler artık! Milyonlarca insanın kullanmış olduğu sitede çoluğa çocuğa kötü örnek olarak kullanan bir vekil istemiyoruz!

GÖZ GÖRE GÖRE İNKAR ETTİ
Porno videosunu beğenen Tanrıkulu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı

Tanrıkulu'nun Twitter hesabından beğenisinin ekran görüntüsü olmasına rağmen inkar yoluna gitti.

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