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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 00:00

Yaya geçidinde feci ! 1 saniye sonrası dehşet...

’nın şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi. O anların kameralar tarafından kaydedildiği da 12 kişi yaralandı.

'nın St. şehrinin Lermontovsky caddesinde vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile 'da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina'nın araçları çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti.

da yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.

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