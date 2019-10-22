CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in sorunlarını bıraktı. Kıbrıs'a el attı. "Türkiye artık çekilsin" açıklamasını yaptı.
"Jeopolitik önemini falan bir kenara koyun. Ada'yı Kıbrıslılar'a bırakın" sözleri, CHP'lileri bile kızdırdı. Sosyal medya yıkıldı.
SKANDAL YORUM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye olarak "Ada'ya daha fazla müdahale etmeyelim" diyerek, skandal bir açıklama yaptı: "Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, Ada'yı Kıbrıslılar'a bırakmak lazım. Herkes çok fazla müdahil oluyor. Sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılar'a oluyor... Kıbrıs'taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye'den daha iyi bir tablo görmüyorum." Bu açıklamayla Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyen Soyer'e büyük tepki yağdı.
SEN şimdi, "Kıbrıs Barış Harekatı" yapmasaydık da dersin.
RUMLAR'I denize dökme işi yarım kalmış anlaşılan.
BELEDİYE başkanı değil misin, sen işini yap.
İZMİR'İ adam ettin de uluslararası akıl mı veriyorsun.
BUNLARA "Rum" dediğimiz zaman da zorlarına gidiyor.
NEDİR bu Rum Yunan sevdası... Çok manidar.
ALLAH'IM ne günlere kaldık. Rum ağzıyla konuyor.
Neymiş "Jeopolitik" önemi bir kenara bırakacakmışız... Oldu canım!
"Jeopolitik önemini falan bir kenara koyun. Ada'yı Kıbrıslılar'a bırakın" sözleri, CHP'lileri bile kızdırdı. Sosyal medya yıkıldı.
SKANDAL YORUM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye olarak "Ada'ya daha fazla müdahale etmeyelim" diyerek, skandal bir açıklama yaptı: "Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, Ada'yı Kıbrıslılar'a bırakmak lazım. Herkes çok fazla müdahil oluyor. Sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılar'a oluyor... Kıbrıs'taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye'den daha iyi bir tablo görmüyorum." Bu açıklamayla Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyen Soyer'e büyük tepki yağdı.
SEN şimdi, "Kıbrıs Barış Harekatı" yapmasaydık da dersin.
RUMLAR'I denize dökme işi yarım kalmış anlaşılan.
BELEDİYE başkanı değil misin, sen işini yap.
İZMİR'İ adam ettin de uluslararası akıl mı veriyorsun.
BUNLARA "Rum" dediğimiz zaman da zorlarına gidiyor.
NEDİR bu Rum Yunan sevdası... Çok manidar.
ALLAH'IM ne günlere kaldık. Rum ağzıyla konuyor.
Neymiş "Jeopolitik" önemi bir kenara bırakacakmışız... Oldu canım!
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