CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında YPG hakkında skandal sözler söyleyerek "Türkiye'nin beka sorunu yok" ve "YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu, bu sözlerinin üzerinden henüz 1 hafta geçmeden kendisini yalanladı.

İNKAR ETTİ HAKARETLERİ SIRALADI

Habertürk'e verdiği ropörtaj ile canlı yayında söylediği sözleri inkar eden CHP lideri, "Bize mi saldıracaklar diye bir cümle kullanmadım." dedi. Bu yalanını örtbas etmek için hakaretler de sıralayan Kılıçdaroğlu ropörtajına, "Alıyorlar kendilerine göre çarpıtıyorlar, kendilerine göre kullanıyorlar. Tabi ahlak yoksunu bir siyasetçi bunu yapar. Benim öyle bir cümlem zaten yok." sözleriyle devam etti.

*İşte inkar ettiği o sözler

BU YALANI İLK DEĞİL

Daha önce de sayısız kez yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bu vukuatı ilk değil. Seçim dönemlerinde sayısız kez "başarısız olursam bırakırım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ konusunda da birçok defa yalana başvurmuştu. Kılıçdaroğlu, bu yalanları nedeniyle kamuoyunda "mitomani hastası" olarak da nitelendiriliyor.