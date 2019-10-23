

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Rasulany'da hayat normale dönüyor.

Rasulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.





SMO VE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.



'AMERİKAN PORTAKAL'I RAHATSIZ OLMUŞTU

FOX TV Anahaber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatından rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada alınan başarılı sonuçlar, meyvelerini göstermeye başladı.

Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla, güveni bölge ilan edilen yerleri güvence altına aldı.





YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

FATİH PORTAKAL BÜYÜK ZAFERİ HAZMEDEMEDİ

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını asmasını bilerek yayınlamadı.

Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.