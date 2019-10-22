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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 06:48

'nin bomba tuzaklı tünelleri kapatılıyor!

’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Harekatı kapsamında ’li teröristlerin ’dan önce patlayıcı dolduğu tüneller temizleniyor. Bazı tüneller ise çok sayıda patlayıcı olduğu için kapatılmak zorunda kalınıyor. Kentin altını labirent gibi saran ve kapatılan bu tüneller kapatılmayıp patlatılırsa şehirdeki pek çok evin hasar göreceği ya da yıkılacağı belirtiliyor.

YPG'nin bomba tuzaklı tünelleri kapatılıyor!

Bölücü terör örgütü , 'de ABD ile varılan mutabakat sonrası kendilerine tanınan 120 saati de tuzak kurmaya harcadı. Mehmetçik ve savaşçılarının ve Rasulayn'da karşılaştığı bombalı tuzakların öncekilerden 'çok farklı' olduğu belirtiliyor. Buradaki tuzakların Afrin'dekilerden farklı olduğunu bildiren kaynaklar, harekâta ara verilmesine rağmen şehit haberlerinin gelmeye devam etmesini de buna bağlıyor. 120 saati fırsat bilip ev ve tünellerdeki düzeneği artıran terör örgütü, el yapımı patlayıcı ile mayınları yalnızca bomba uzmanlarının yapabileceği şekilde tuzakladı. ABD'nin eğitip donattığı teröristler, Afrin'den farklı olarak Tel Abyad ve Rasulayn'da sadece sınır hattını değil meskûn mahalleri de tünellerle donatıp buraları yüklü miktarda patlayıcıyla doldurdu. Bu tuzakların ileri teknoloji ürünü sistemlerle tesis ettikleri belirtiliyor. PKK'nın şeytani tuzaklarının imhası çalışmaları yoğun tedbirlerle devam ediyor.

ÇOKLU ÇIKIŞ NOKTASI
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, meskûn mahal operasyonu kapsamında ve SMO birliklerinin Tel Abyad'daki arama-tarama çalışmaları Rasulayn'daki görüntüleri aratmıyor. Burada da birçok tünel ve sığınağa ulaşıldı. Örgütün kentin neredeyse her noktasına tünel inşa ettiği ortaya çıkarken, labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği kaydediliyor. Kenti adeta köstebek yuvasına dönüştüren teröristlerin betonarme olarak yaptığı tünellerin genişliği genellikle 1, yüksekliği ise ortalama 1,5 metre. Yan yana iki kişinin zor hareket edebildiği ve içerisindeki kişinin başını eğerek yürüyebildiği tünellerin birden fazla çıkış noktası var. Bir harekât durumunda teröristlerin kaçmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış tünel hatlarının bazısı ise yapım aşamasındayken yarım kalmış.

YERİN ALTI LABİRENT
Kilometrelerce tünel inşa ederek kendilerini bombalardan korumayı hedefleyen teröristlerin, kırsaldaki kayalık bölgelerin de altını oyarak buraları sığınağa dönüştürdüğü öğrenildi. Harekâtı ile büyük darbe alan teröristler, Tel Abyad'dan ayrılmadan önce tünellerin büyük bölümünü patlayıcılarla tuzaklayarak Mehmetçik ve SMO askerlerine zarar vermeyi amaçladı. Güvenlik güçleri tuzaklı tünellerin bir kısmını bombalardan arındırırken, içinde temizlenmeyecek kadar çok bombalı tuzak bulunan tünelleri ise kapatarak işlevsiz hale getiriyor. Çünkü şehrin yeraltını labirent gibi kaplayan bu dehlizlerdeki bombalar patlatıldığında, kentteki pek çok ev sarsıntıdan hasar görebilir yahut yıkılabilir.

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