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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 19:17

MSB duyurdu! '' bölgesinde mayın ve temizliği sürüyor...

'nca '' bölgesinde komandoların, /'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları () imha çalışmasını sürdürdüğü açıklandı.

MSB duyurdu! Çalışmalar sürüyor...

'nca '' bölgesinde komandoların, /'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları () imha çalışmasını sürdürdüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

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