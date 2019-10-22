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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 19:41

askerleri saldırısını önledi! Kalleşler rahat durmuyor!

Milli () askerleri, terör örgütü /'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı saldırısını son anda engelledi. Gün içinde SMO askerlerine YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

Kalleşler rahat durmuyor! SMO askerleri intihar saldırısını önledi

mensupları, Akçakale ilçesinin karşısındaki topraklarında yer alan ilçesinde güvenliği sağlamak için arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Tel Abyad'ın Kelbe köyündeki çalışmalar sırasında teröristler, bomba yüklü aracı SMO askerlerinin üzerine sürerek saldırısı girişiminde bulundu.

BOMBA YÜKLÜ ARACI DURDURDULAR
Saldırıyı fark eden SMO unsurları, uzaktan açtıkları ateşle bomba yüklü aracı durdurmaya başardı. Terör örgütü /'nın hazırladığı bomba yüklü araçlardan bazıları kapalı depolarda bulunmuş ve imha edilmişti.

Gün içinde SMO askerlerine YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

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