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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 06:58

'dan küstah makale! Başkan Erdoğan'a iması!

’in desteklediği düşünce kuruluşu , bir skandala daha imza attı. hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan’ın uçağının koordinatlarını 3 kez yayınlayan Stratfor, bu kez de yayınladığı bir makalede Erdoğan’a imasında bulundu.

Stratfor'dan küstah makale! Başkan Erdoğan'a suikast iması!

hain darbe girişiminde 'ın uçağının koordinatlarını 3 kez yayınlayan, 'nin 'dan S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından "S-400'leri nasıl yok edeceğiz" diye analiz çalışması hazırlayan 'gölge ' lakaplı , Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından yine devrede.

ERDOĞAN'IN ARACINI KULLANDILAR
Stratfor, "Araç kaynaklı bir için hazır mısınız?" başlıklı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. 'Senaryo' şeklinde yazılan makalede bir ülke başkanının aracına yönelik siber saldırı sonucu başkanın yaşadığı zor durum anlatıldı. Yayınlanan yazının görselinde ise Erdoğan'ın kullanıldı. Makalenin devamında düzenlenebilecek girişiminin nasıl yapılacağı görsel kullanılarak şu ifadelerle anlatıldı; "Koruma ekipleri bir aracın, maksimum hızını, dönme çapını, çeşitli durumlarda aracın fiziksel olarak nasıl tepki verebileceğini bilir. Ancak ne yazık ki, siber tehditlere karşı ne yapılacağını ve bu siber tehditlere karşı alınacak tedbirleri bilmiyorlar. Günümüz teknolojisi ile bu artık olasılık dahilinde. Amazon'dan (alışveriş sitesi) satın alabileceğiniz 100 dolarlık ekipmanla bunlar yapılabilir. Hatta Amazon'dan satın alacaklarınız yasadışı da değil." Erdoğan'ın makam aracının görseline yer veren Stratfor, tepkiler sonrası bu görseli değiştirdi.

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