Emine Bulut cinayetinde müebbet kararına itiraz edildi.
Kırıkkale'de Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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