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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 17:34

Son dakika: inde flaş gelişme! Ailesi itiraz etti

Son dakika haberine göre 'u öldüren eski eşi 'a verilen cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek 'ne başvurdu.

Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme

inde müebbet kararına itiraz edildi.

Kırıkkale'de Emine Bulut'u öldüren eski eşi 'a verilen cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek 'ne başvurdu.

Emine Bulut'u bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Fedai Varan, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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