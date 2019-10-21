Bugünkü
Takvim

'un adım adım ölüme götürüldüğü görüntüler

i tüm ’yi ağlattı. Talihsiz kadının adım adım ölüme götürüldüğü görüntüler ise dün ortaya çıktı. Çevredekilerin korkunç olaya müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Tarihler 18 Ağustos 2019'u gösterdiğinde Kırıkkale'de korkunç bir işlendi. Fedai Varan (43), altı yıl önce ayrıldığı eşi Emine Bulut'u (38) kızı F.B.V.'nin (10) gözü önünde bıçakla katletti. Dehşet anlarında çekilen video ise herkesin yüreğini deldi. Bulut'un, adım adım ölüme götürüldüğü anlar da kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Dava dosyasına giren ve dün ortaya çıkan görüntülerde; , eski eşi ve kızını takip ediyor. Sonra belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Sonra Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra üçü de dışarı çıkıyor. Varan, Bulut'un kolundan tutmaya çalışıyor, F.B.V. ise babasına vuruyor. Varan da 'u yumrukluyor. Bulut, işyerine sığınıyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Varan eşini katledip kaçıyor.



1- YAKLAŞTI

Dehşet anları MOBESE kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin umursamaz tavırları büyük şaşkınlık yarattı.



2- TEHDİT ETTİ



3- YUMRUK ATTI



Eski eşini adım adım takip eden Varan, köprü altında bira içerken yakalanmıştı. Cani adam, 2014'te 3 ay uzaklaştırma, 2015'te ise nafaka ödemediği için 3 ay hapis cezası almıştı.



Emine Bulut'tan geriye, kızıyla çektirdiği bu kare kaldı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEmine Bulut'un adım adım ölüme götürüldüğü görüntüler
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri