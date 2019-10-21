Tarihler 18 Ağustos 2019'u gösterdiğinde Kırıkkale'de korkunç bir cinayet işlendi. Fedai Varan (43), altı yıl önce ayrıldığı eşi Emine Bulut'u (38) kızı F.B.V.'nin (10) gözü önünde bıçakla katletti. Dehşet anlarında çekilen video ise herkesin yüreğini deldi. Bulut'un, adım adım ölüme götürüldüğü anlar da MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Dava dosyasına giren ve dün ortaya çıkan görüntülerde; Fedai Varan, eski eşi ve kızını takip ediyor. Sonra belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor. Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor. Sonra Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor. 1 dakika sonra üçü de dışarı çıkıyor. Varan, Bulut'un kolundan tutmaya çalışıyor, F.B.V. ise babasına vuruyor. Varan da Emine Bulut'u yumrukluyor. Bulut, işyerine sığınıyor ve arkasından Fedai Varan giriyor. 40 saniye sonra Varan eşini katledip kaçıyor.
1- YAKLAŞTI
Dehşet anları MOBESE kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin umursamaz tavırları büyük şaşkınlık yarattı.
2- TEHDİT ETTİ
3- YUMRUK ATTI
Eski eşini adım adım takip eden Varan, köprü altında bira içerken yakalanmıştı. Cani adam, 2014'te 3 ay uzaklaştırma, 2015'te ise nafaka ödemediği için 3 ay hapis cezası almıştı.
Emine Bulut'tan geriye, kızıyla çektirdiği bu kare kaldı.
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