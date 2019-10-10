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’u öldüren , hakim karşısına çıktı! "O kişi benim babam değil"

Eski eşi ’u öldüren , hakim karşısına çıktı. e tanık olan kızı, duruşmaya bağlandı. ‘O kişi’ dediği babasından şikayetçi olduğunu açıkladı. Dehşeti ise “Ona tablet attım ama engelleyemedim’ diye anlattı


Kırıkkale'de , 18 Ağustos'ta lokantada eski eşi 'u 10 yaşındaki kızının yanında bıçakladı. Tutuklanan cani, dün hakim karşısına çıktı. Susma hakkını kullandı. Varan'ın, olay sonrası Bulut'un babası 'u arayıp, "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği ortaya çıktı. Annesi gözleri önünde öldürülen F.B.B. ise duruşmaya başka bir odadan SEGBİS ile bağlandı. Babasından şikayetçi olduğunu açıkladı.



Olay anını, "Annemin boynunu kesti. Tabletimi kafasına attım, ama engelleyemedim. O kişi, benim babam değil" diye anlattı. videosunun izlettirilmesi sırasında ise salon karıştı. Varan'a saldırmak isteyen Bulut'un yakınları salondan çıkarıldı.



Varan'ın müebbet hapsi isteniyor.




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