Kırıkkale'de Fedai Varan, 18 Ağustos'ta lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında bıçakladı. Tutuklanan cani, dün hakim karşısına çıktı. Susma hakkını kullandı. Varan'ın, olay sonrası Bulut'un babası Ahmet Bulut'u arayıp, "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği ortaya çıktı. Annesi gözleri önünde öldürülen F.B.B. ise duruşmaya başka bir odadan SEGBİS ile bağlandı. Babasından şikayetçi olduğunu açıkladı.
Olay anını, "Annemin boynunu kesti. Tabletimi kafasına attım, ama engelleyemedim. O kişi, benim babam değil" diye anlattı. Vahşet videosunun izlettirilmesi sırasında ise salon karıştı. Varan'a saldırmak isteyen Bulut'un yakınları salondan çıkarıldı.
Varan'ın müebbet hapsi isteniyor.
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