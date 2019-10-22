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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 17:20

Son dakika: Eski Başkanı Carter hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi: Eski Başkanı 'ın evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Jimmy Carter, ay başında yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

Eski ABD Başkanı hastaneye kaldırıldı

Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo, 95 yaşındaki eski Başkanının dün akşam Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düştüğünü ve leğen kemiğinde küçük bir kırık oluştuğunu açıkladı.

Phoebe Sumter Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Carter'ın moralinin yerinde olduğu ve evde iyileşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı , ay başında yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

ABD tarihinde en uzun yaşayan eski Başkan olan Carter, 92 yaşındaki eşi Rosalynn Carter ile de en uzun süre birlikte yaşamlarını sürdüren eski ABD başkanı ve başkan eşi unvanını almıştı.

Bu unvan daha önce 73 yıldan fazla evli kalan George ve Barbara Bush çiftine aitti.

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