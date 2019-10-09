Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.