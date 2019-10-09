Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı
Türkiye geçtiğimiz aylarda Emine Bulut'un eşi Fedai V. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ve Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' feryatlarıyla son görüntüsünün yer aldığı videoyla sarsılmıştı... Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde kocası Fedai V. tarafından öldürülmüştü. Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı. İşte Emine Bulut olayının ayrıntıları.
09.10.2019 10:23
- Son Güncelleme: 09.10.2019 10:30
EMİNE BULUT DAVASI BAŞLADI
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.
Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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