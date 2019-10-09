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Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

Türkiye geçtiğimiz aylarda Emine Bulut'un eşi Fedai V. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ve Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' feryatlarıyla son görüntüsünün yer aldığı videoyla sarsılmıştı... Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde kocası Fedai V. tarafından öldürülmüştü. Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı. İşte Emine Bulut olayının ayrıntıları.

09.10.2019 10:23 - Son Güncelleme: 09.10.2019 10:30
Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

EMİNE BULUT DAVASI BAŞLADI

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

EMİNE BULUT'UN SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

FEDAİ BARAN HAKİM KARŞISINDA

Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

Duruşmayı takip etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor.

Emine Bulut cinayeti davası bugün başladı! Son videosu Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı

Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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