Kırıkkale'de Emine Bulut'u, kızının gözü önünde katleden Fedai Varan, jet hızıyla yargılandı. İkinci duruşmada müebbet hapse çarptırıldı.
Hiç pişmanlık belirtisi göstermeyen caniye verilen ceza tepkiyle karşılandı: Bir süre sonra çıkar. 'Ağır müebbet' verilse ömür boyu yatardı.
Hakime ifade vermeyi reddeden Fedai Varan, infaz yasası gereği en çok 24 yıl sonra serbest kalacak.
VAHŞETE 24 YIL
38 yaşındaki Emine Bulut, 18 Ağustos'ta korkunç bir cinayete kurban gitti. Fedai Varan (43), 6 yıl önce ayrıldığı eşi Emine Bulut'u kızı F.B.V.'nin (10) gözü önünde bıçakla katletti. Kırıkkale'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi ağlatan cinayeti işleyen Fedai Varan yargı önüne çıktı ve dün cezası belli oldu. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci duruşmada davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti; iddianamede istenen 'planlayarak ve canavarca hisle öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Varan'ın 'kravat indirimi' kabul edilmedi. Katil, infaz yasası gereği en çok 24 yıl sonra serbest kalacak.
BAŞSAVCILIK AZ BULDU
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, müebbet hapis kararına itiraz edeceğini duyurdu. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiği belirtildi.
Yüksel TEMEL
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