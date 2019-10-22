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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 08:23

'li Başkanı , 'un en değerli arazisini satışa çıkardı!

Göreve geldikten sonra israf iddialarıyla hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyen ’li Başkanı , belediyenin en değerli arazilerini satışa çıkardı. 'ndeki 5 bin 763 metre arazi yarın 144 milyon liraya ihaleye çıkıyor

Ekrem İmamoğlu İstanbul'un en değerli arazisini satışa çıkardı!

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , belediyenin mali tablosunu düzeltmek için ilginç bir hamleye imza attı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden 'ndeki 5 bin 763 metre araziyi satışa çıkardı. Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak.

Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Geçici teminat olarak 4 milyon 326 istenen arazi, ticaret ve konut alanı imarlı.

Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi üzerinde yer alıyor ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor.

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