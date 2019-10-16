Belediyeye ait hizmet araçlarını 'israf' bahanesiyle Yenikapı'da sergileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremi bahane ederek ihale duyurusuna bile çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında 1 milyon 152 bin liralık araç alımı yaptı.

KONU KOÇ OLUNCA İSRAF OLMADI

Seçim zamanı Koç Holding'e ait özel jetle Türkiye'yi dolaşan ve seçimi kazanmasının ardından Koç Ailesi'nin ardı ardına tebrik ziyaretlerinde bulunduğu İmamoğlu'nun tüm bu 'israf' söylemlerine rağmen Koç Holding'e ait Otokoç Otomotiv'den araç kiralaması dikkat çekti.





DEPREMDEN FAYDALANDILAR

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da paniğe neden olan depremden faydalanılan ve "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandığı ortaya çıktı.

İşte ihalenin belgesi:





