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  • 16.10.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 12:03

Koç'un jetinden inmeyen İmamoğlu'ndan 'e ihale kıyağı

'e ait özel jetle Türkiye'yi dolaşan ve ile olan yakın ilişkileriyle dikkat çeken Başkanı , belediyede 'araç fazlası var' söylemlerine rağmen, holdinge ait 'den 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiraladı.

İmamoğlu'ndan Koç'a ihale kıyağı

Belediyeye ait hizmet araçlarını 'israf' bahanesiyle Yenikapı'da sergileyen Başkanı , İstanbul'da yaşanan 5,8'lik i bahane ederek ihale duyurusuna bile çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında 1 milyon 152 bin liralık araç alımı yaptı.

KONU KOÇ OLUNCA İSRAF OLMADI
zamanı 'e ait özel jetle Türkiye'yi dolaşan ve seçimi kazanmasının ardından 'nin ardı ardına tebrik ziyaretlerinde bulunduğu İmamoğlu'nun tüm bu 'israf' söylemlerine rağmen Koç Holding'e ait 'den araç kiralaması dikkat çekti.

DEPREMDEN FAYDALANDILAR
26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da paniğe neden olan depremden faydalanılan ve "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandığı ortaya çıktı.

İşte ihalenin belgesi:


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