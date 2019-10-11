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  • 11.10.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 15:30

İmamoğlu'nun liyakati lafta kaldı! Medya A.Ş.'ye karı koca ataması!

lerden hemen önce liyakat sözünü kendisine propaganda aracı yapan 'li Başkanı , işten çıkarmalara ilk başladığı yer olan Medya A.Ş.'ye skandal bir atama yaptı. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye, yaklaşık 2 ay önce genel müdür olarak atanan 'in eşi de İBB'nin bir başka şirketi olan Medya A.Ş.'ye Müdürü oldu.

İmamoğlu'nun liyakati lafta kaldı! Medya A.Ş.'ye karı koca ataması!

Yerel lerden önce liyakat naraları atan başkanlığındaki 'de yandaş kayırmaları ve akraba atamaları hız kesmeden devam ediyor. Seçimden sonra İBB'nin şirketlerinden ilk personel çıkarma Medya A.Ş.'de oldu.

Çok sayıda çalışan, tarafından aranarak işlerine son verildi. İşten çıkarmalarla gündemde olan İBB'nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan üst düzey atama ise tartışmalara neden oldu.



Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan 'in eşi , İBB'nin bir diğer şirketi Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "İBB'de kayırmacılık sona erecek" demişti.

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