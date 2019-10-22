İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? TBMM, ilk yargı paketinin yasalaşmasının ardından 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. İlk yargı paketinin yasalaşması sonrası ikinci yargı paketinin Meclis'te görüşüleceği bildirildi. İkinci yargı paketinin içeriğine dair detaylar gelmeye başlarken, af bekleyen kader mahkumları ve aileleri yasanın çıkış tarihini araştırmaya devam ediyor. Son açıklama, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçaydan gelmişti. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Genel af ve ceza indirimi çıktı mı? İşte 22 Ekim yeni infaz düzenlemesinde son durum...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.