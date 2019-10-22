Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun, geçen 16 Ekim'de teröristlerin keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.
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