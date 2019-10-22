Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.10.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:00

şehidine acı veda! Nişanlısını gelinlikle uğurladı

Fırat'ın doğusunda 'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade , 'da toprağa verildi. Cenazeye gelinlik giyerek katılan şehidin nişanlısı , ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ve babası , Umut Coşkun'u asker selamı ile uğurladı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun, geçen 16 Ekim'de teröristlerin keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBarış Pınarı Harekatı şehidine acı veda! Nişanlısını gelinlikle son yolculuğa uğurladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri