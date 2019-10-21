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  • 21.10.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:17

'nda şehit olan 'nin o notu yürek yaktı!

Türkiye’nin gerçekleştirdiği sırasında 11 Ekim günü /’lı hainlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan ’den acı haber geldi. Şehit olan Meşeci’nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise yürekleri dağladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehidinin o notu yürek yaktı!

bölgesindeki bir üs bölgesine /'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan , tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde 10 gün sonra şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin acı haberi 'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba evine Türk bayrağı asıldı.

DEDESİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI
Baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan'ı şehidin dedesi İbrahim Şener asker selamı vererek, karşıladı.

DOĞUM GÜNÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE YARALANDI
Bir ağabeyi bulunan Meşeci'nin yaralanmadan 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Şehit annesi Fadime ve şehit babası Mevlüt Meşeci'nin Gaziantep'te bulunduğu bildirildi.

NOTU YÜREK YAKTI
Öte yandan Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin geçen 23 Ağustos'da Bafra'ya gelişi sırasında gittiği bir pide salonuna bıraktığı 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazan notu ise sosyal medyada paylaşıldı.

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