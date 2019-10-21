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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:02

açıkladı: Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber

: "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde /’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur."

MSB açıkladı: Harekât bölgesinden acı haber
'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

BİR ŞEHİT HABERİ DE MARDİN'DEN
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

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