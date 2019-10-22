Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirve sona erdi. İki liderin zirve sonrası açıklamalarda bulundu.

İki liderin açıklamalarından satır başları;Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı bir çok kez söyledik.Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak.Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli.Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29 Ekim'de yapacak.

Ana gündemimiz Suriye'deki gelişmeler oldu

-Suriye'de barış, istikrar kapsamında çok ciddi çaba harcadık

-İdlib'de saldırıların azalması memnuniyet verici.

-Putin'e harekatla ilgili kapsamlı bilgi verdim.

-Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin toprak bütünlüğünü de garanti altına almaktadır, bizim hiçbir zaman ülkenin egemenliğinde gözümüz yoktur

-4 bin kilometrekarelik alanı terörden temizledik.

-Harekatla güvenli hala getireceğimiz alana Suriyelilerin yerleşeceğine inanıyoruz planlarımızı paylaştık

-Tarihi bir mutabakata imza attık.

-150 saat sonra 10 km derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.

-150 saat içinde YPG 30 KM derinliğe çekilecek.



-Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristler çıkacak.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleştirilen ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Barış Pınarı Harekatı'nın son durumu ve Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatının konuşulduğu tarihi zirvede 5 saat geride kaldı. Zirvenin devam etmesiyle ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün,dedi.