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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:09

Son dakika... bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

kapsamındaki bir bölgeye 'de /'li teröristlerce yapılan ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

Acı haberi MSB duyurdu! Bir asker şehit oldu

'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'de /'li teröristler tarafından kapsamındaki bir bölgeye ve havan atışı saldırısı yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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