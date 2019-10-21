MSB Barış Pınarı Harekatı'nda kaç kişinin şehit düştüğünü açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Suriye'de ara verilen Barış Pınarı Harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"MÜCADELEMİZ TERÖRİSTLERLE"

Türkiye'nin bölgedeki operasyonla terörü bitirmek istediğini aktaran Aktop, "Bölgede yaşayan hiçbir etnik ve dini grup ve sorunumuz yoktur mücadelemiz teröristlerledir" dedi.

OPERASYONUN GÜNEY SINIRI: M4 KARAYOLU

"DEAŞ Müslümanların, PKK/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir" diyen Nadide Aktop, harekatın güney sınırının M4 karayolu olduğunu söyledi. Aktop, "13 Ekim'de harekatımızın güney sınırını oluşturan M4 karayoluna el atılmıştır" ifadelerini kullandı.

KAN DONDURAN KİMYASAL SİLAH İDDİALARI

Türkiye karşısında hiçbir varlık gösteremeyen terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG, son zamanlarda "Türkiye kimyasal silah kullanıyor" yalanına sarılmıştı. Bu konu hakkında basını bilgilendiren Yarbay Aktop, "Türk silahları Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır" diye konuştu.

OPERASYONUN RAKAMLARI

Yarbay Nadide Şebnem Aktop, operasyon ile ilgili bazı önemli rakamları da kamuoyuyla paylaştı. Operasyonun başlangıcından bu yana bir tane bile sivilin zarar görmediğini ifade eden Aktop, "Harekatın başlangıcından itibaren 765 terörist etkisiz hale getirilmiş, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Teröristlerin anlaşmaya rağmen taciz ateşlerine devam ettiğini aktaran Nadide Şebnem Aktop, "PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 36 taciz ihlal gerçekleştirildi. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD ile yakından koordine edilmektedir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah, havan, roket, doçka uçaksavar ve tanksavar silahı ile yapıldığı tespit edildi" dedi.

ŞEHİT SAYISINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) cephesinde şehit olan asker sayısını da açıkladı. Aktop, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 5 asker şehit oldu, 86 asker yaralandı. Suriye Milli Ordusu'ndan da 76 personel şehit düştü, 273 personel de yaralandı" şeklinde konuştu.