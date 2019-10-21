Rapçi Ben Fero'dan sahnede asker selamı

Alanya'nın ünlü mekanlarından Illusion Event Hall'da sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden Ben Fero,'nun konserine, rap müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı.