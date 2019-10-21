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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 14:42

Rapçi Ben Fero'dan sahnede asker selamı

'nın başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ünlüler gerek yaptığı açıklamalarla gerekse "asker selamı" göndererek destek olmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcısı Ben Fero, 'nın Alanya ilçesinde verdiği konserinde şınav çekip, asker selamı verdi.



Alanya'nın ünlü mekanlarından Illusion Event Hall'da sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden Ben Fero,'nun konserine, rap müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı.

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