Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.,

İşte o an: