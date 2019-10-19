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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 16:54

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı

Başkan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'deki toplu açılış törenininde yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçiği ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.

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