Fransa'nın güneyindeki Saint-Usage semtindeki ortaokulda düzenlenen koşu yarışmasını dereceyle bitiren öğrenci Eren Ertuğrul'un, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için verdiği asker selamı nedeniyle kazandığı kupa geri alındı.

Ertuğrul'un babası Ali Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi oğlunun okulda düzenlenen koşu yarışmasını birinci bitirdiğini ve kupa kazandığını söyledi.

Okuldaki törende, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için oğlunun asker selamı verdiğini, bu nedenle okul müdürünün kupayı geri aldığını anlatan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, asker selamı verdikten sonra okulun müdürünün yanına götürüldü. Müdür, kupayı oğlumun elinden aldı, asker selamının Fransızlara yapılan bir provokasyon olduğunu ve okulda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtti. Oğlum da müdüre 'askerlere saygıdan dolayı selam verdiğini' söyledi."

"GRİEZMANN AYNI ASKER SELAMI VERDİ, NİYE ONA TEPKİNİZ YOK"

Ertuğrul, olayı öğrendiğinde semtin belediye başkanını aradığını, olay hakkında bilgi verdiğini ve tepkisini ifade ettiğini aktardı.

Semtte yaşayan Türklerin, oğluna yoğun destek verdiğini, olayın ardından okul müdürü ile görüştüğünü belirten Ertuğrul, "Eşimle müdüre, 'oğlumuzun yaptığını suç olarak kabul etmiyoruz. Griezmann aynı asker selamı verdi, niye ona tepkiniz yok' dedik." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Eren'e okulda verilen tepkiyi normal bulmadığını vurgulayarak, "14 yaşındaki bir çocuğa verilen tepkinin, bu boyutta olmaması lazım. Oğlumun psikolojisini etkiledi ve ağlayarak eve geldi. Büyük destek aldı ve rahatladı." diye konuştu.



