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  • 21.10.2019 00:16
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 00:21

Avrupa şampiyonluğu sonrası 'dan Mehmetçik'e asker selamı

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı 'nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu , Avrupa şampiyonu oldu. Ödül törenin ardından Milli sporcular Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için asker selamı verdi.

Avrupa şampiyonu Çakın'dan Mehmetçik'e selam

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı 'nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu , Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Ayşegül, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada, koparmada 87 kiloyla gümüş, silkmede 116 kiloyla altın, toplamda da 203 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Ayşegül Çakın, yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Üç aydır kampta çok iyi çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını aldım. Madalyalarımı Türk milletine ve Mehmetçiklerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise yaptığı açıklamada, "Bükreş'te Avrupa Şampiyonası'nda dün Gamze Karakol ile bugün de Ayşegül Çakın ile altın madalya aldık. İstiklal Marşı'mızı çaldırdık. Kendi kaldırdığı kilonun üzerinde kaldırış yaptı, başarılı da oldu.



Çok heyecanlı geçti. Onun için çok mutluyuz. Hedefimiz takım olarak birinci olmak. İnşallah bu mutlu sonla ülkemize döneriz. Sporcularımız hep birlikte asker selamı veriyor. Bu madalyalarımızı Mehmetçiğimize armağan ediyoruz." yorumunu yaptı.

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