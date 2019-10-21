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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 14:17

Bakan Akar'dan TRT 2019'da önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT 2019'da açıklamalarda bulundu. Akar, "'nda bizim tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır." dedi.

Bakan Akar'dan flaş harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim operasyonlarımız 'nun operasyonlarını tamamlamaktadır. NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.

Türkiye Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.

Müttefiklerimiz arasında / konusunda bazı ikilemler olduğunu görüyoruz. Özellikle YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz. Müttefiklerimiz PKK ile eş değer YPG'yi desteklemeye başladı. Her bir silah PKK eli aracılığıyla veriliyor ve bu silahlar bize doğrultuluyor.

'nda bizim tek hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Tüm terörist grupların ortadan kaldırılmasıdır. Taahhütler yerine getirilirse harekat sona erer. PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.

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