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  • Son Güncelleme: 20.10.2019 17:58

Başkan Erdoğan, Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşuyor

Başkan , 11. Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan , 11. Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenecek "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimlerinde çok güçlü destek veren tüm Rizeli kardeşlerimin her türlü teşekküre şükrana layıktır. Tekrar buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kardeşlerim elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir, değerlidir. Her biri bir başka güzeldir. 40 yıllık s,iyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiç bir ayrımcılık yapmadık. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karşının gönlümüzde yer vardır.

82 milyonun her bir ferdine aynı sevda,aynı heyecanla hizmet ettik. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Türk, Kürt, Laz, Alevi, Sünni demeden Türkiye'nin renklerini kucakladık.

Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz. Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız. Ülkemizi, hedefleri hayalleriyle muhakkak kavuşturacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

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