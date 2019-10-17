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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı. Mike Pence YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

Mike Pence'in açıklamaları şöyle:

YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Hareti, YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. Türkiye'nin 20 millik alandan çekilmesini sağlayacak. Türkiye ile karşılıklı bir anlaşma var. Kobani halkına karşı bir hamle yapılmayacak.

Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de DEAŞ'şın faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır.

Erdoğan'ın barışçıl bir adım atmasına oldukça minnettarız. 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlaşma sonucu birçok hayat kurtarılacak.

Ekibin her bir üyesi bu sonucun çıkması için büyük fedakarlık yaptı. Ayrıca milyonlarca ABD vatandaşına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin dört bir yanından vatandaşların seslerini duyduk. Onların duası aynı zamanda ABD liderinin göstermiş olduğu liderlik ve Erdoğan ile olan güçlü iş birliğimizin olması bu işin sonuca varmasını sağladı.

Pompeo: Tüm dünyadaki liderlerde bunu dile getiriyor. Bu ateşkes ile daha güvenli bir ortam ortaya çıkaracaktır.

Pence: Bu anlaşmaya baktığınızda Türkiye ve ABD'nin bu etkilenen bölgede korunmaya dair hükümleri var. Türkiye ile olan tahahüddümüz içinde YPG üyeleri ile çalışacağımız hususu var. SDF ile birlikte çalışacağız ve 120 saat içinde geri çekilme gerçekleşecek. Geri çekilme noktasında aşağı yukarı sınırın 120 mil güneyi. Türkiye bu noktada ateşkes uygulayarak bu düzenli çekilmenin sağlanması gerçekleşecek.



NELER YAŞANDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü. Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti. Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence ve ABD heyetini kabulü yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME DE SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.