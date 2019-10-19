Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği duyuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
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