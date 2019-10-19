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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 15:22

Son dakika: /’ye büyük darbe! Rasulayn’da cephanelik ele geçirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü /’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi." denildi.

'ndan yapılan açıklamada Rasulayn'da terör örgütü /'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

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