Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren Barış Pınarı Harekatı'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.

Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

PENTAGON YPG'YE İHA EĞİTİMİ VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Dünya, Suudi Arabistan'ın 2 büyük petrol tesisine insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı konuşurken ABD'den şok bir adım gelmişti. Pentagon, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlere İHA/drone eğitimi vereceğini açıklamıştı. Suriye'de sözde DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonu adıyla faaliyet gösteren ABD askerleri, 15 Eylül'de Tel Abyad'ı ziyaret etmişti. Burada terör örgütü YPG/PKK elebaşları ile görüşen ABD'liler toplantı sonrası bir açıklama yayınladı. Teröristlerden 'bölgede yaşayan sivil ve askeri liderler' diye bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik mekanizmasındaki ilerleme ve konsey liderlerinin halkı güvenli tutma yönündeki çabaları ele alındı. Güvenlik mekanizmasının ilk safhasında iyi ilerleme olduğunu görüyoruz. Koalisyon ve SDG (PKK), Türkiye'nin endişelerini gidermek adına tahkimatları belirlemek ve kaldırmak için birkaç devriye gerçekleştirdi."

EĞİTİM YERİ DEYRİZOR

Resmi açıklamada bu ifadelere yer verilse de kapalı kapılar ardında önemli pazarlıklar yapıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel kaynaklara dayanarak verdiği habere toplantıda teröristler için Deyrizor'da bir yeni bir eğitim merkezi kurulması kararlaştırıldı. El Ömer bölgesinde kurulacak bu eğitim merkezinde teröristlere silah eğitiminin yanı sıra İHA/drone eğitimi de verilecek. Gelişmeler, sınırda gözlem noktası ve üsler kurarak Türkiye'ye karşı bunları terör örgütüne teslim eden ABD'nin, PKK'lılara gelişmiş insansız hava araçları teslim edebileceğini gösteriyor.

ABD'DEN YPG/PKK'YA BİR HAFTADA 300 TIRLIK SEVKİYAT

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen tırlarda üs inşasında kullanılan "TWall" adlı dayanıklı hazır beton bloklar, arazi araçları, jeneratörler, çok miktarda yakıt tankeri ve kapalı kasalar yer aldı.

Yerel kaynaklara göre, kapalı kasalarda hafif ve ağır silah, mühimmat, sinyalizasyon ve radar ekipmanlarının yanı sıra yaşam malzemesi bulunuyor.

Bölgeye son bir hafta içerisinde giriş yapan konvoylar, taşıdıkları malzemeleri ABD'nin bölgedeki çeşitli üslerine dağıttı.

ABD, 21 Eylül'de YPG/PKK işgalindeki bölgelere inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerlerinin bulunduğu 200 tırlık konvoy göndermişti.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine de 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

ABD'NİN SURİYE'DE 18 ÜSSÜ BULUNUYOR

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington bu ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UYARISI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna dikkati çekmişti.