Yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan, Sezai Karakoç'la süren büyük akımın üçüncü halkası olarak gösterilen Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nuri Pakdil, ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Pakdil'i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.