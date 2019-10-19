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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 16:56

Kudüs Şairi 'e veda!

'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar , 85 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Pakdil'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Nuri Pakdil, bugün Taceddin Dergahı'nda toprağa verildi.

Yazar ve fikir adamı , 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatında ile başlayan, Sezai Karakoç'la süren büyük akımın üçüncü halkası olarak gösterilen Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nuri Pakdil, ikindi namazına müteakip Ankara'da, Taceddin Dergahı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Pakdil'i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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