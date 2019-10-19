Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği bekliyor

ABD ile varılan mutabakatın 5 gün içinde uygulanması beklenirken Türkiye'nin öngördüğü güvenli bölgenin önemli adreslerinden Ayn el-Arab'ı (Kobani) sınırdaki komşusu Suruç'tan izledik. Hayalet kent görünümündeki Ayn el-Arab'da yakınları bulunan Suruçlular, bölgedeki akrabalarının Türk askerini beklediğini vurguluyor. PKK'lı teröristlerin rejim kamuflajına büründüğü ilçede Esed ve PKK bayrakları göze çarpıyor. Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütünün paçavraları görülürken, daha güneyde ise rejim bayrakları göstermelik olarak göndere çekilmiş durumda. Sokaklarda birkaç araba, motosiklet ve birkaç kişi dışında herhangi bir yaşam belirtisi bulunmuyor. Binalar boş. DEAŞ'ın yıllar önce yıkıp gittiği pazar yerinde ise uzun süredir esnaf hiç tezgâh açmamış sanki.

Amerika ile perşembe akşamı varılan mutabakat öncesinde Pentagon güçlerinin terk ettiği, Türkiye'ye bakan üs ve gözlem noktasında PKK'lı teröristlerin bulunduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, teröristlerin açtığı tüneller de sınır hattından ziyade ABD üs bölgesinin bulunduğu tepenin arkasında, kent merkezinin daha iç noktalarında bulunuyor. Hudut hattının sıfır noktasında camları çıkarılmış durumdaki evler ise adeta mevzi haline getirilmiş.

SINIR HATTI

Ayn el-Arab ile Suruç, adeta birleşik iki ilçe gibi. Yıllar önce sınır hattı çekilirken kenti ortadan ikiye ayırmışlar. Halkın çoğu birbiriyle akraba. Bu yüzden de yıllardır DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terörist saldırı ve baskılarda Suruç halkı bölge halkına kucak açmış. Suruçlular, Ayn el-Arab'da PKK/PYD baskısı altındaki kardeş ve akrabalarının yıllardır Türk askerini beklediklerini anlatıyor. Bölge halkı en çok da, okula gitmesi gereken çocuklarının terör örgütünce zorla 'askere' alınmasına isyan ediyor.

BÖLGEDE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Son dönemde yaşananlar karşısında Suruç'lular seferberlik başlatmış durumda. Halk, İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş ile sık sık bir araya geliyor. Suruç halkı harekâtı destekliyor ve bölgeye huzurun gelmesini istiyor. Bu bölgenin terörle anılmasını istemiyorlar. Halkın devletle bir bütün olarak çalıştığı kentte Kaymakam Aktaş, bölgenin kanaat önderleriyle de bir araya geliyor, fikirlerini alıyor ve yetkililere aktarıyor. Kaymakam'ın makam odasının kapısı sürekli ziyaretçilerle dolu. Suruç'ta bir bütün olan halk kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yapıyorlar.

Şanlıurfa'nın Suruç sınır hattını oluşturan 33 kilometrelik alan, bir süredir askeri yasak bölge. Sınır boyunca yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Burada Türk Silahları Kuvvetleri'nin yanı sıra Polis ve Jandarma Özel Harekât (PÖH-JÖH) olası operasyon veya terör saldırılarına karşı 24 saat teyakkuzda bekletiliyor. Sınır boyu mevziler kazıldı, tankçı birlikler takviye edildi ve Yumurtalık sınır geçişi tutuldu. PKK/PYD'nin rejim kamuflajı oyunlarına sahne olan Ayn el-Arab'da ufak bir kıvılcım büyük bir yangına sebep olabilir ve bu da bölge halkının en son istediği şey.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekâtı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki yerleşim yerinde halk, yaklaşık 5 yıllık PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi. Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.

PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'da terörün izleri hızla siliniyor. Caddelerin işlek olduğu ilçede fırın, market, terzi, manav, restoran, tatlıcı, giyim ve ayakkabı mağazalarının günlük işleyişine devam ediyor. Terör örgütüne ait bez parçaları temizlenirken burada artık Suriye Milli Ordusu bayrağı dalgalanıyor. Çatışmalar nedeniyle daha güvenli gördükleri yerlere geçici olarak giden Tel Abyadlıların dönüşleri de sürüyor. Evlerine dönen sivillerden ihtiyar bir Tel Abyadlı, duygularını şöyle anlattı: "(YPG/PKK) Bize cehennemi gösterdi. Araçlarımızın ilçeye giriş çıkışına izin vermezdi. Her gidiş gelişte para alırlardı. Onlarda ırkçılık hat safhada. Biz Araplar, Kürtlere karşı hiç ırkçılık beslemiyoruz." Bu arada Tel Abyadlılar, kent yönetimini ellerine aldı. Suriye Milli Ordusu komutanları, ilçedeki aşiret temsilcileriyle bir araya gelerek kentin idaresini görüştü. Toplantıda 'İleri Gelenler Meclisi' isimli geçici bir oluşumun kurulmasında anlaşıldı. Kent halkının bütün kesimlerinden oluşan meclis, Tel Abyad'ın yerel meclisi kurulana kadar SMO ile kentin idaresini yürütecek.