Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, büyük korku yaşayan teröristlerin bölgeden kaçışları sürüyor.

Korkudan köşeye sıkışan YPG/PKK'lı teröristlerin kimi teslim olma yolunu seçerken, kimi de çeşitli yollarla bögeden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak bu planları başarıya ulaşamıyor.

MAKYAJ YAPIP ELBİSE GİYDİ

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Münbiç'e adım adım yaklaşırken, kıskaca alınan teröristlerden biri kadın kılığına girip kaçmaya çalıştı. Elbise giyip makyaj yapan terörist, güvenlik güçlerince ele geçirildi.