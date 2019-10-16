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  • 16.10.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:35

Teröristler karşısında çaresiz! /'lı kadın kılığında yakalandı

Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek ve güvenli bölgenin kurulması amacıyla başlatılan 8. gününde. Harekatta her geçen gün büyük kayıplar veren teröristler bölgeden kaçmak için her yolu deniyor. O teröristlerden biri de kadın kılığında kaçarken yakalandı.

'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı tüm hızıyla devam ederken, büyük korku yaşayan teröristlerin bölgeden kaçışları sürüyor.

Korkudan köşeye sıkışan /'lı teröristlerin kimi teslim olma yolunu seçerken, kimi de çeşitli yollarla bögeden uzaklaşmaya çalışıyor. Ancak bu planları başarıya ulaşamıyor.

MAKYAJ YAPIP ELBİSE GİYDİ
Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Münbiç'e adım adım yaklaşırken, kıskaca alınan teröristlerden biri kadın kılığına girip kaçmaya çalıştı. Elbise giyip makyaj yapan terörist, güvenlik güçlerince ele geçirildi.

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