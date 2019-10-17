Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.10.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 20:19

Son dakika: Teröristlerin kimyasal saldırı planı deşifre oldu

ile ağır darbe vurulan terör örgütü /’nin taban kaybetmemek ve uluslararası kamuoyunda ’ye suçlamak için sivillerin bulunduğu alanda kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilginin ardından teröristlerin deşifre olan çirkin oyununun gerçekleştirilmemesi için güvenlik güçleri alarma geçti.

Teröristlerin kimyasal saldırı planı deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () () ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Suriye topraklarını işgal eden ve terör koridoru oluşturmak istemesiyle 'de sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü /'ye yönelik 9 Ekim günü başlatılan 'nda 9'uncu güne girildi.

Planlandığı gibi sürdürülen harekatta kısa sürede 120 kilometrelik Telabyad-Resulayn hattında onlarca köy teröristlerden kurtarıldı. Telabyad ve Rasulayn ilçe merkezleri de teröristlerden temizlendi. Meskun mahal operasyonlarının halen devam ettiği Resulayn kentinde son çırpınışları ile TSK ve Suriye Milli askerlerine yönelik hain saldırılar düzenlemeye çalışan terör örgütünün kaybettiği tabanını elinde tutabilmek ve uluslararası arenada destek bulabilmek için kimyasal kullanmayı planladığı ortaya çıktı.

Resulayn bölgesinden gelen istihbari bilgilere göre, terör örgütü hazırladığı 2 kimyasal başlıklı füzeyi sivillerin bulunduğu alanda aktive ederek çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olacak. Teröristler daha sonra kimyasal kullanımının Türkiye tarafından yapıldığını iddia ederek bu suçlama ile hem giderek kendisinden uzaklaşan tabanını elinde tutmaya çalışacak, hem de uluslar arası platformlarda Türkiye'yi zor durumda bırakacak. İşte bu istihbarı bilgilerin gelmesinin ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Sınır ötesinde sürdürülen harekata katılan TSK ve SMO askerleri uyarıldı. Sınırın iki tarafında güvenlik güçleri alarma geçerken, son çırpınışlarını veren terör örgütünün bu oyunu da deşifre edilerek, engellenmesine yönelik önlemler alındı.

Resulayn ve Telabyad'da neredeyse her evin altına tünel kazarak kentleri köstebek yuvasına çeviren, her yere patlayıcı tuzaklayarak sivillerin canını hiçe sayan teröristlerin, kimyasal füze ile yüzlerce insanı katletmeye yönelik çirkin oyunu da Suriyelilerin tepkisine yol açtı. Suriyeli siviller biran önce terör örgütünün kökünün kazınmasını isterken, sonuna kadar destekledikleri Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiği için Türkiye'ye minnettar olduklarının mesajını verdi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Teröristlerin kimyasal saldırı planı deşifre oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri