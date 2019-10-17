Suriye bölgeyi teröristlerden arındırmak için Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününe girdi. Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.