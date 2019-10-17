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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 08:11

Son dakika: MSB son rakamı açıkladı: ’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre ’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 673 olduğunu açıkladı.

MSB açıkladı! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Suriye bölgeyi teröristlerden arındırmak için Fırat'ın doğusuna başlatılan , 9. gününe girdi. , devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.

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