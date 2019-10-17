Türkiye ambargo tehditlerine yerli silahlarla meydan okuyor! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin bütün paydaşlarıyla Başkanlık, vakıf şirketleri, özel sektör firmaları, ilgili kamu kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve teknoparklarla, her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu söyledi.

Demir, "Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik'in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir, Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir" dedi.