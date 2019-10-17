Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,' Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan' ifadelerine yer verdi. Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,' Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan' ifadelerine yer verdi. Ayrıntılar geliyor... MSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi Başkan Erdoğan-Mike Pence görüşmesinin perde arkası | Görüşmede dikkat çeken masa düzeni
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