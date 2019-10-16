Türkiye'nin başlattığı güvenlik ve huzur operasyonu Barış Pınarı Harekatı, PKK/YPG'li teröristler kadar FETÖ'cü hainleri de rahatsız ett. Yurt dışına kaçarak hizmet ettikleri ülkelere sığınan firari FETÖ'cüler, art arda yaptıkları açıklamalarla PKK/YPG'ye desteklerini bildiriyor. Harekatın durdurulması için Türkiye'ye baskı yapılmasını istiyor. Firari FETÖ'cü vatan hainleri, bu açıklamaları ile uşaklık ettikleri ülkeleri Barış Pınarı Harekatı ile darbe yiyen terör örgütlerinin yardımına koşmaya çağırıyor.

FİRARİ FETÖ'CÜLER HAİNLİKLERİNİ KANITLADI

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen ardından trol hesaplar üzerinden harekete geçen FETÖ'cü hainler, operasyonun başarısız olacağı yalanını yayıyor. FETÖ'nün firari militanları Tarık Toros, Enes Kanter, Ergun Babahan gibi hainler PKK/YPG'ye destek veren ifadeler kullanarak hainliklerini bir kez daha ortaya koydu.