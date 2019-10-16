Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.10.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 23:29

'ya attığımız her füze 'yü de vurdu! Firari FETÖ'cülerden PKK/'ye destek...

'cü hainleri rahatsız etti. ve Avrupa'da firari olarak yaşayan FETÖ'cüler, kara propagandaya başladı. aleyhinde özellikle sosyal medya üzerinden algı oluşturmak için her yolu deniyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen ardından trol hesaplar üzerinden harekete geçen FETÖ'cü hainler, operasyonun başarısız olacağı yalanını yayıyor. FETÖ'nün firari militanları , , gibi hainler /'ye destek veren ifadeler kullanarak hainliklerini bir kez daha ortaya koydu.

'nin başlattığı güvenlik ve huzur operasyonu , /'li teröristler kadar 'cü hainleri de rahatsız ett. Yurt dışına kaçarak hizmet ettikleri ülkelere sığınan firari FETÖ'cüler, art arda yaptıkları açıklamalarla PKK/YPG'ye desteklerini bildiriyor. Harekatın durdurulması için Türkiye'ye baskı yapılmasını istiyor. Firari FETÖ'cü vatan hainleri, bu açıklamaları ile uşaklık ettikleri ülkeleri Barış Pınarı Harekatı ile darbe yiyen terör örgütlerinin yardımına koşmaya çağırıyor.

FİRARİ FETÖ'CÜLER HAİNLİKLERİNİ KANITLADI
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen ardından trol hesaplar üzerinden harekete geçen FETÖ'cü hainler, operasyonun başarısız olacağı yalanını yayıyor. FETÖ'nün firari militanları , , gibi hainler PKK/YPG'ye destek veren ifadeler kullanarak hainliklerini bir kez daha ortaya koydu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriPKK'ya attığımız her füze FETÖ'yü de vurdu! Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri