Genel Kurul'da Yargı paketi teklifi üzerinde konuşan Paylan'ın, Barış Pınarı Harekatı 'na ilişkin,şeklindeki ifadeleri tartışmaya yol açtı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Paylan'a sert tepki gösterirkendiye konuştu. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM kürsüsünden bu tür ifadelerin kullanılmasını kınadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı İsrail'in Filistin'i işgaline benzetilmesinin akıl ve mantık ile izah edilecek bir durum olmadığını kaydetti. Zengin,diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Paylan'a destek veren ifadeler kullandı. Altay, hiçbir hak talebinin terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamayacağını vurgulayarakifadesini kullandı.