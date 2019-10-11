Türk askeri YPG'yi vurdukça FETÖ'cü hainler rahatsız oldu!

Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, en az YPG'liler kadar FETÖ'cü hainleri de rahatsız etti. Harekat başladıktan hemen sonra sosyal medya hesaplarından yalan haberler paylaşan FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalıştı.

FETÖ'cülerin Türkiye düşmanlığı yaparak YPG'ye destek vermesi, hain olduklarının da göstergesi oldu.

SODİGEM'in yaptığı araştırmada, örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen 889 hesaptan manipülasyon yaratacak tweetler atılmış.

Çoğunlukla yurt dışına firar etmiş FETÖ üyelerinin Twitter'i aktif şekilde kullandığı ve harekat ile ilgili milli birlik ve beraberliği zedeleyen paylaşımlarda bulunduğu görüldü. İşte o paylaşımlardan bazıları: